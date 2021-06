Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 15 a domenica 20 giugno in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 15 GIUGNO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

16.30. Visita guidata gratuita alla mostra #turismoaSanremo con Alberto Parodi, Direttore di Forte Santa Tecla e curatore della mostra. Forte Santa Tecla. prenotazione obbligatoria all'indirizzo drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it

17.00-23.00. Riapertura con orario estivo del Museo Civico di Sanremo (da martedì a domenica). Palazzo Nota, piazza Nota, info 0184 580700

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 giugno (più info)



IMPERIA

15.00-17.00. ‘Me, Myself & I = [We]’: mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia sviluppata attraverso il tema dell’autoritratto fotografico. Galleria il Rondò, Piazza Dante 5, fino al 16 giugno, info 0183 701606

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.30. ‘Happy Hour Musicale’: concerto di musica da camere del quintetto Les Vents du Sud con Raphaëlle Truchot Barraya, flauto, Marie B. Barrière Bilote, clarinetto, Mathieu Bloch, oboe, Arthur Menrath, fagotto e Patrick Peignier, corno. In programma: George Onslow, Claude Debussy e Francis Poulenc. Maison de France (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO

SANREMO

12.00. Partenza da Porto Vecchio della 68ª Rolex Giraglia Cup 2021 su un percorso di 241 miglia. Questo prevede una boa in acque francesi nei pressi di Cannes, prima di fare rotta sull’isolotto della Giraglia e ritorno a Genova allo Yacht Club Italiano (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

20.30. Per gli Europei di Calcio, proiezione su grande schermo in 4K della partita Italia - Svizzera (più info)



IMPERIA

15.00-17.00. ‘Me, Myself & I = [We]’: ultimo giorno della mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia sviluppata attraverso il tema dell’autoritratto fotografico. Galleria il Rondò, Piazza Dante 5, info 0183 701606

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

12.00. Balletto Nizza Mediterraneo: i danzatori del Ballet Nice Méditerranée incontrano il pubblico, durante una sessione di masterclass e laboratori coreografici presentati dal direttore artistico, Éric Vu-An. Chiosco musicale nel giardino di Alberto I (più info)





GIOVEDI’ 17 GIUGNO

SANREMO

8.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 20 giugno

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

20.15 & 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 giugno (più info)



VENTIMIGLIA



11.30. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021, presentazione dei risultati del progetto MUSST – Musei e sviluppo dei sistemi museali territoriali con Antonella Traverso e Valentina Fiore (Direzione regionale Musei Liguria). Teatro romano, Area archeologica di Nervia. Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021



16.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021, apertura straordinaria dell’Area archeologica di Porta Marina (accesso da Vico del Pino) con visita guidata di Stefano Costa, Archeologo della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona. Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.30. Concerto di musica da camera con Le Trio Goldberg (musicisti membri dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo) In programma: Schubert, Françaix e Mozart. Chiesa St-Paul's Church, avenue de Grande Bretagne 22

18.30. Thursday Live Session con Lehmanns Brothers. Grimaldi Forum Monaco (più info)

19.00. ‘Il Grande Ballo dei Principi e delle Principesse’: fascino, musica, arte, bellezza, magia e regalità. Hôtel de Paris Monte-Carlo, Salle Empire (più info)

NICE

12.00. Balletto Nizza Mediterraneo: i danzatori del Ballet Nice Méditerranée incontrano il pubblico, durante una sessione di masterclass e laboratori coreografici presentati dal direttore artistico, Éric Vu-An. Chiosco musicale nel giardino di Alberto I (più info)



VENERDI’ 18 GIUGNO

SANREMO

8.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 20 giugno

10.00-19.00. ‘Run For The Wales 2021’ (ritiro pettorali): charity marathon a favore dell’Istituto Tethys suddivisa in una mezza maratona competitiva per i runner, una 10 km non competitiva e una camminata di 3 km per tutti, la Run for the Whales. Pista ciclo-pedonale della Riviera dei Fiori (il programma a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. Visita guidata gratuita alla mostra #turismoaSanremo con Alberto Parodi, Direttore di Forte Santa Tecla e curatore della mostra. Forte Santa Tecla. prenotazione obbligatoria all'indirizzo drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 giugno (più info)

IMPERIA

14.00. ‘2021 Imperia Summer Dragon Cup’: partenza della Regata classe Dragoni. A cura dello Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia, fino al 20 giugno (più info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)

VENTIMIGLIA

14.30. In occasione delle ‘Giornate Europee dell'Archeologia 2021’, escursione sul percorso della via antiqua lungo il centro storico di Ventimiglia, con visita al sarcofago altomedievale dell'atrio della Biblioteca Aprosiana, alla Cattedrale dell'Assunta, alla cripta e al battistero. Ritrovo al MAR, info 0184 351181. Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021

17.00. Per il giorno del migrante convegno ‘La strada della speranza’. Introduce Cristian Papini della Caritas Intemelia. Intervento programmato di Fulvio Fellegara Cgil. Conclude Walter Massa Arci Liguria + Cena Sociale alle ore 20 (10 euro). Spes, Corso Limone Piemonte 63, info paxatutti@gmail.com

DIANO MARINA



10.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero (h 10/12-17/23)

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

19.00. Cerimonia di apertura del 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 22 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

20.00. ‘Pouce la Vie #3: The Tarantino Night’: spettacolo con Greg Zlap, armonica, Yvan Cassar, pianoforte, Zhang Zhang, violino, Leopoldo Giannola, chitarra e Call Me Winston ‘The Tarantino Tribute’, a sostegno della Fondazione Flavien. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

12.00. Balletto Nizza Mediterraneo: i danzatori del Ballet Nice Méditerranée incontrano il pubblico, durante una sessione di masterclass e laboratori coreografici presentati dal direttore artistico, Éric Vu-An. Chiosco musicale nel giardino di Alberto I (più info)

20.00. Concerto Sinfonico con musiche di Ravel, Bizet. Opera Nice Côte d'Azur (più info)



SABATO 19 GIUGNO

SANREMO

8.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 20 giugno

10.00-20.30. ‘Run For The Wales 2021’: charity marathon a favore dell’Istituto Tethys suddivisa in una mezza maratona competitiva per i runner, una 10 km non competitiva e una camminata di 3 km per tutti, la Run for the Whales. Pista ciclo-pedonale della Riviera dei Fiori (il programma a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. Presentazione libro ‘Frontiera Judaica - Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah (ed. Fusta, Saluzzo) a cura di Alessandro Carassale, Claudio Littardi e Paolo Veziano. Spazio antistante ‘La Fenice libri antichi e moderni’. Piazza Muccioli 5

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

IMPERIA

14.00. ‘2021 Imperia Summer Dragon Cup’: partenza della Regata classe Dragoni. A cura dello Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia, fino al 20 giugno (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)



VENTIMIGLIA



10.00 & 11.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021, apertura straordinaria dell’area di Scavo delle Mura settentrionali (Via Porta di Provenza) con visite guidate tenute da Daniela Gandolfi e Lorenzo Ansaldo (Istituto Internazionale di Studi Liguri). Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021



10.00, 11.00 & 12.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021, visite guidate della vicina Area archeologica di Nervia (comprendente il teatro romano e la sede museale dell’Antiquarium), a cura di Sara Chierici e Giulio Montinari (Direzione regionale Musei Liguria). Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021



15.00-17.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021, Giochiamo al museo, attività didattica rivolta ai bambini (6-13 anni) a cura di Fabio Piuma. Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi al Forte dell’Annunziata. Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8 (ultimo giorno), ingresso libero

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero (h 10/12-17/23)

19.00. Apertura della stagione estiva con Emilio Stella, menestrello romano fra canzone popolare e reggae, folk e ballate, con le sue storie di riscatto e speranza. ‘Il Ballo di Gorleri’. Strada Diano Gorleri 7 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

CIPRESSA

9.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita nel borgo di Cipressa con la guida Barbara Campanini, info 346 7944194

ROCHETTA NERVINA

20.00. Elezione di Miss Val Nervia, il concorso che da anni caratterizza l’estremo Ponente Ligure. Serata presentata dallo showman Paolo Bianco. Hotel Lago Bin, info e prenotazioni 347 277 4689

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

9.00. 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 22 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



20.00. Concerto di Natacha St-Pier. Evento a cura del servizio alla Cultura della Diocesi di Monaco Auditorium Rainier III (più info)

NICE

12.00. Balletto Nizza Mediterraneo (ultimo giorno): i danzatori del Ballet Nice Méditerranée incontrano il pubblico, durante una sessione di masterclass e laboratori coreografici presentati dal direttore artistico, Éric Vu-An. Chiosco musicale nel giardino di Alberto I (più info)

16.00. Concerto Sinfonico con musiche di Ravel, Bizet. Opera Nice Côte d'Azur (più info)



DOMENICA 20 GIUGNO

SANREMO



8.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.30. Per gli Europei di Calcio, proiezione su grande schermo in 4K della partita Italia - Galles (più info)

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

IMPERIA

14.00. ‘2021 Imperia Summer Dragon Cup’: partenza della Regata classe Dragoni. A cura dello Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia, fino al 20 giugno (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo ‘Chi dice donna’ della Compagnia ‘Fabrica Teatro’ con Teresa Gandolfo ed Elena Orsini. CSA La Talpa e l'Orologio regione Barcheto, all'aperto, nel rispetto delle normative anti-covid, prenotazione al numero 329 49 555 13

18.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (più info)



VENTIMIGLIA



10.00 & 11.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021, 0Sei un asso al museo’: visite guidate per bambini (6-13 anni) a cura di Maria Antonietta Segrè (Direzione regionale Musei Liguria). Museo preistorico dei Balzi Rossi. Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021

BORDIGHERA

14.30-18.30. Workshop di Scrittura presso l’associazione ‘Grazie don Bosco’ in Via San Sebastiano a Borghetto San Nicolò, info 320 0221011

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio

DIANO MARINA



16.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)



CASTELLARO

9.30. FootGolf: 2° torneo marchiato Tempra Footgolf, connubio tra golf e calcio con montepremi di 300 euro. Castellaro Golf Club, info ed iscrizioni 349 5265734

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

9.00. 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 22 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

SAINT JEAN CAP FERRAT

10.00-22.00. Festa di San Giovanni: Atmosfera musicale, messa, ricevimento, processione, spettacolo, fuochi d'artificio. Fino al 24 giugno (più info)





