Pallamano, final four under 15 maschile a Genova, i risultati della formazione imperiese

Domenica di Pallamano nella Pala CUS a Genova con le Final Four Under 15 Maschili dell’Area 2 che ha visto partecipi la Pallamano Imperia, la Pallamano Ventimiglia, il Cologne ed il Cassano Magnago.

I ragazzi Under 15 (molto giovani in quanto quasi tutti di categoria Under 13) della Pallamano Imperia hanno affrontato prima il Cassano Magnago, la vincente del girone lombardo e vincitrice poi della final four, perdendo per 23 a 12 dopo aver giocato un bel primo tempo con un parziale dei primi 5 minuti di 4 a 1 in favore degli imperiesi ed un primo tempo sotto di sole 2 reti.

Alle 14.30 hanno poi affrontato la Pallamano Ventimiglia, che aveva perso la partita precedente contro il Cologne, tenendo testa per tutta la partita rimanendo sempre in vantaggio con distacchi anche di 6/7 gol. Purtroppo sul finale, la stanchezza e qualche errore ha fatto perdere terreno portando il risultato finale a 27 a 25 in favore della formazione del Ventimiglia

“Abbiamo lavorato tanto con i ragazzi” – spiega l’allenatore Alberto Reichstein – “anche grazie all’importante contributo di Daniel Daragon e i risultati si sono visti, ovviamente non tanto nel punteggio, ma nel gioco sempre veloce ed incisivo.”

“Sono molto soddisfatto dei nostri ragazzi”- commenta il vice Presidente Riccaro Carrai -” sia per i risultati ottenuti come Under 13 che per come hanno giocato e lottato anche in questa Final Four Under 15. Sono sicuro che continuando, come fatto finora, con impegno e costanza negli allenamenti questi ragazzi avranno e ci daranno delle soddisfazioni negli anni a venire.”

Da sottolineare la prestazione del giovanissimo Francesco Convalle classe 2011 che è ha realizzato ben 10 gol nelle due partite.

Giocatori: Michele Ardissone, Emanuele Buletini, Lorenzo Celentano, Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Matteo Mondo, Antonino Salerno, Giulio Sasso, Thomas Vellku, Massimo Desideri.

Allenatore: Alberto Reichstein

Dirigenti: Patrizia Zanello, Saul Convalle.