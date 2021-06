Judo: Lorenzo Rossi primo alla finale nazionale juniores 2021 e cintura nera 2° Dan.

Ripresa alla grande, per il Judo Club Sakura Arma di Taggia dopo il blocco dell'attività agonistica dovuto alla pandemia da Covid 19.

Sabato e domenica scorsi si è svolta a Velletri (Roma) la finale nazionale juniores maschile e femminile 2021 di Judo ed il club di Arma di Taggia ha partecipato con l'atleta Junior Lorenzo Rossi (categoria Kg. +100), cintura nera 1° Dan. Il lungo periodo di blocco dell' attività prescritto dalla normativa in vigore non ha impedito all' atleta di continuare ad allenarsi e quindi, sotto la costante guida del tecnico Alessio Ferrigno, ha seguito sia lezioni on-line di tecnica che allenamenti in presenza, svolti attenendosi con il massimo rigore a ciò che prescriveva la normativa anti Covid 19.

Nonostante il lungo tempo lontano dai tatami di gara, il giovane atleta ha condotto una gara in modo deciso e molto convincente, terminando i suoi incontri sul podio del 1° classificato e guadagnando la promozione a cintura nera 2° Dan. Il M° Alberto Ferrigno ha accompagnato in gara Lorenzo Rossi e si è espresso così: "E' un risultato veramente importante, che premia oltretutto tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi di pandemia dagli atleti e da Alessio Ferrigno. Questo risultato è un'iniezione di fiducia ed entusiasmo anche per tutti coloro che si sono allenati come lui e con lui. Ora proseguiremo l' attività, cercando di ottenere altre soddisfazioni che i nostri Tecnici ed i nostri ragazzi meritano sicuramente".