Imperia: dimesso l'ultimo paziente Covid dalla palazzina B dell'ospedale, la gioia degli infermieri

“Anche l’ultimo paziente è stato dimesso, siamo stati un bel gruppo per chi ci crede o no siamo stati uniti in questi mesi che umanamente e psicologicamente ci hanno messo alla prova”.

Lo scrive l’infermiera Sara Michero, sul suo profilo pubblico di Facebook, commentato la dimissione dell’ultimo paziente Covid ricoverato nel reparto di polispecialistica dell'ospedale di Imperia, la cosiddetta 'palazzina B'. "Finalmente rientriamo nei nostri reparti”.

Al momento restano nove pazienti ricoverati al Borea di Sanremo, covid hospital dall'inizio dell'emergenza sanitaria.