Sanremo, potatura degli alberi in via Bixio, lo sconcerto del comitato P.A.T.

"Il P. A. T. raccoglie l'ennesima segnalazione insieme allo sconcerto di cittadini che si vedono spogliare del proprio verde urbano con interventi fulminei ed irreversibili". Lo scrivono i membri del comitato spontaneo P. A.T. per il paesaggio, gli alberi ed il territorio della Riviera dei Fiori.



"Oggi i nuovi abbattimenti in via Nino Bixio, di altri 2 pini, questa volta sono stati deliberati con urgenza per fare dei carotaggi di indagine archeologica. Il motivo è rispondere ad un parere vincolante della Sovraintendenza che in caso di ritrovamenti di reperti non autorizzerà l'attuale progetto di ristrutturazione e privatizzazione del nostro Porto Vecchio. Ma perché i carotaggi vengono fatti non un po' più in qua, non un po' più in qui, ma proprio lì? dove le radici degli alberi disturbano. Non parliamo per ipotesi: nel provvedimento si legge che dovendo fare dei carotaggi è inevitabile non compromettere le radici degli alberi e quindi se ne delibera l'abbattimento.

Ci viene da chiedere perché i carotaggi devono essere fatti proprio lì dove ci sono gli alberi che ancora non hanno abbattuto e quali indagine si potrà mai fare verificando la presenza o meno di vestigia sotto un terreno che già è stato interessato da una ferrovia.

Ma davvero è il punto per fare l'analisi migliore o è il punto migliore dove fare una verifica dagli esiti scontati?

Fra l'altro c'è anche un altro parere vincolante della Regione che riguarda il paesaggio: la Sovraintendenza prescrive che l'alberata di via Nino Bixio sia mantenuta e che l'area di progetto(del Porto Vecchio e relativo tunnel) venga tracciata in modo da non compromettere alberi e pista ciclabile.