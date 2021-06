Sanremo: non solo la sede della Polizia Municipale, la nuova stazione sarà un hub con sportelli per tutti i servizi al cittadino

Nel futuro della nuova stazione ferroviaria non c’è solo la sede della Polizia Municipale. Il sindaco Alberto Biancheri lo considera un “nuovo polo funzionale” e intende portare all’interno tutti i servizi al cittadino che oggi, invece, costringono molti a lunghi spostamenti. Un esempio su tutti: la sede di Amaie in valle Armea.



Dentro lo stabile saranno sistemati gli sportelli sia informativi che operativi in modo che i residenti possano effettuare tutte le operazioni: dal pagare una multa al richiedere informazioni per i servizi elettrici.

È questa l’intenzione dell’amministrazione e il sindaco Biancheri lo ha annunciato durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il progetto, inoltre, prevede anche al sistemazione dei parcheggi interrati, da sempre nota dolente della stazione FS.