La Piscina di Taggia è pronta a ripartire: affidata la gestione temporanea, l'apertura nei prossimi giorni

Salvo imprevisti in settimana potrebbe riaprire anche la Piscina Comunale di Taggia. Il Comune ha disposto un affidamento temporaneo diretto, a fronte delle condizioni di urgenze e necessità.

L'affidamento è figlio di un confronto tra il Comune e la società sportiva che ha all'attivo la gestione di 8 impianti, in particolare sulla zona di Genova. La My Sport è subentrata alla vincitrice originaria dell'appalto, la SportManagement. Quest'ultima avrebbe dovuto gestire l'impianto dal 2017 al 2025 ma le spese per l'emergenza Covid e l'adeguamento delle strutture costrinsero la società a restituire le chiavi al Comune di Taggia.