Imperia: una gita virtuale tra la propria città, la Puglia e la Sicilia per i bimbi della scuola di piazza Roma

I bambini della Scuola dell’Infanzia di piazza Roma a Imperia vanno in gita virtuale. Una vera e propria gita diversa ma comunque interessante soprattutto per i bambini i quali si sono impegnati a riprodurre attraverso i disegni le bellezze che hanno visitato.

“E’ stato un viaggio emozionante – evidenziano dalla scuola imperiese - esperienza ha insegnato a tutti noi che nonostante la distanza con il lavoro di squadra si può raggiungere qualsiasi obiettivo. La distanza e soprattutto il Covid non ci ha fermati e noi maestre della Scuola dell’Infanzia ci siamo messe nuovamente in gioco per portare avanti questa meravigliosa esperienza”.

Il tour virtuale è stato diviso in due tappe. Nella prima tappa attraverso un collegamento sulla piattaforma meet i bambini delle varie scuole si sono salutati e poi sono partiti tutti insieme dallo splendido porto di Imperia per poi ritrovarsi tra i boschi, i castelli e il mare di Bari e Gravina in Puglia. Nella seconda tappa del tour è stata visitata la bellissima Sicilia: Riposto, Pachino, Catalbiano e la bellissima e spettacolare eruzione dell’Etna.

“Noi docenti della scuola dell’infanzia di piazza Roma – dicono - ringraziamo la nostra dirigente Prof.ssa Caterina La Russa per averci permesso di partecipare a questo magnifico progetto , ringraziamo le colleghe di questo splendido percorso ‘Il filo dell’amicizia’: Ada Corsico IV Istituto Comprensivo ‘Vitaliano Brancati’ di Pachino, Nunzia Spanò IC ‘Macherione-Galilei’ di Catalbiano (CT), Pina Spanò IC ‘G.Verga’ Riposto (CT), Lia Lombardi IC ‘S.G.Bosco-Benedetto XIII’ di Poggiorsini di Gravina di Puglia, Tonia Remi Scuola dell’Infanzia ‘Ferrannini’ di Bari, Grazia Remi Scuola dell’Infanzia ‘Regina Margherita’ di Bari, Rossella Ricciuti Scuola dell’Infanzia ‘Vittorio Veneto’ di Bari, Vania Marzulli Scuola dell’Infanzia ‘San Michele’ di Bari.