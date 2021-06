Calcio: finisce con un pareggio (1-1) la partita della ASD Imperia contro il Gozzano

IMPERIA-GOZZANO: LA CRONACA

PRIMO TEMPO

7’ Primo squillo della partita. Capra si gira in area e calcia ma Vagge para in presa bassa

14’ Sancinito ci prova direttamente da corner ma Vagge risponde alla grande

15’ GOL DELL’IMPERIA! Malltezi entra in area e scarica un tiro che Vagge para miracolosamente. Sulla respinta, Minasso è bravo a controllare e battere il portiere. Primo gol in Serie D per lui.

18’ Azione straripante di Fatnassi sulla sinistra che poi crossa perfettamente per Minasso: il colpo di testa viene respinto da Vagge con un miracolo

26’ tiro di Carta che finisce lontanissimo dai pali

32’ primo vero squillo del Gozzano: Carta ci prova direttamente dalla bandierina ma il mischione di difensori salva Dani

38’ doppio miracolo di Filippo Dani. Prima respinge il tiro di Piraccini, presentatosi a tu per tu. Poi dal corner, vola sull’incornata di Allegretti che aveva anticipato tutti all’altezza del primo palo

41’ Sylla si gira al limite dell’area e mette alto di poco

43’ RIGORE PER IL GOZZANO! Sylla scarta Scannapieco e anticipa Virga che stende l’attaccante

43’ PAREGGIO DEL GOZZANO! Dagli undici metri, Allegretti spiazza Dani: palla in basso a sinistra e portiere a destra.

45’+1 fine primo tempo

SECONDO TEMPO

48’ Tiro-cross pericolosissimo di Gandolfo e Vagge è bravissimo ad allungarsi e respingere

56’ Capra imbuca per Minasso ma il tiro è alto

61’ Cross dalla destra del Gozzano e Sylla non arriva per un soffio

70’ Martelli converge e cerca il palo lontano: fuori di pochissimo

90’+4 ritmi bassissimi nella ripresa e partita che si avvia stancamente alla fine. Ottimo punto per l’Imperia, Gozzano festeggia la promozione

IMPERIA 1-1 GOZZANO

IMPERIA – Dani; Gandolfo (89’ Comiotto), Scannapieco, Virga, Malandrino; Martelli, Sancinito, Fatnassi (86’ Martini); Capra (78’ Donaggio), Minasso (64’ Grandoni), Malltezi (73’ Gnecchi). All.: Fiani

GOZZANO – Vagge, Carboni, Vono (70’ Di Giovanni), Sylla (78’ Rao), Allegretti, Kayode, Carta (60’ Gemelli), Piraccini (89’ Modesti), Bianconi, Cella (84’ Confalonieri), Pavan. All.: Soda

MARCATORI: 15’ Minasso (I); 43’ rig. Allegretti (G)

AMMONITI: Virga (I)

NOTE: Recupero 1’ nel primo tempo e 4’ nel secondo.

IMPERIA-GOZZANO: LE DICHIARAZIONI

Al termine dell’incontro, hanno parlato l’attaccante Pietro Minasso (autore del primo gol in D) e il centrocampista, classe 2004, Amin Fatnassi alla prima da titolare.

Minasso: ”Sono felicissimo per il gol e devo ringraziare i compagni che mi hanno dato grossa mano per raggiungere questo obiettivo. La dedica è per la mia famiglia che mi sostiene sempre ma soprattutto per la squadra che non ha mai mollato. Oggi mi sono sentito molto bene anche se è difficile esprimersi al meglio dopo un campionato così. Oggi comunque abbiamo mandato buoni segnali: ci siamo per le ultime due partite!”.



Fatnassi: ”E’ stato bello partire dall’inizio. Grazie alla fiducia dei compagni che mi aiutano da inizio anno e ringrazio anche il Mister. Abbiamo disputato una buona partita, io ero molto tranquillo. Sono sempre stato all’Imperia e mi trovo molto bene. Voglio proseguire qua”.