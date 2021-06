Calcio, Eccellenza. Andrea Caverzan non sarà più l'allenatore dell'Ospedaletti

“L’Ospedaletti Calcio comunica la fine della collaborazione con mister Andrea Caverzan, decisione presa di concerto tra l’allenatore e la società orange”.



Con queste parole la compagine del presidente Luca Barbagallo ha comunicato questo pomeriggio la separazione da mister Andrea Caverzan dopo le due stagioni disputate in Eccellenza.

“Ringraziamo il mister per questo periodo ricco di soddisfazioni, ancorché in un momento così difficile, e augura ad Andrea Caverzan le migliori cose per il suo futuro” dichiarano dall’Ospedaletti.