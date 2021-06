Stand del Lions Club Sanremo Host per il primo 'Lions Day Europa 2021' (foto)

Oggi in Europa, 3920 Clubs Lions, festeggiamo con eventi e manifestazioni la prima giornata Europea dedicata al "Lions day 2021". A Sanremo, il Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Roberto Pecchinino, in collaborazione con la parrocchia di San Siro, per tutto il giorno, faranno vedere dei video, sulle attività dei Lions nel mondo, nel salone parrocchiale.



Dai service a favore dell'ambiente, alla lotta contro il diabete, alla battaglia contro le malattie del bambino (cecità, diabete e cancro giovanile), i cani guida Lions per non vedenti, informazioni sull'importanza della vaccinazione o come i Lions una delle piu grandi Associazioni di volontariato al mondo, interviene in caso di calamità. A Sanremo durante la Pandemia, è stato donato dalla fondazione "Lions Clubs International Foundation" un Ventilatore Polmonare, dal Sanremo Host un videolaringoscopio, saturimetri, per famiglie bisognose, oltre 14.000 euro di generi alimentari.



Oggi i Lions sanremesi, sono a disposizione dei cittadini, per dare informazioni e raccogliere un importante obiettivo, con tutti il Lions Club d'Europa, raccogliere 2.700.000 dollari. Alle persone che andranno a trovare i Lions in piazza San Siro, verranno donati materiali informativi e saranno accolti dal Presidente e dal Segretario.