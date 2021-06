Diano Arentino, ciclista cade sul pizzo d'Evigno, intervento del Grifo

Intervento dell'elisoccorso Grifo questo pomeriggio a Diano Arentino, dove un ciclista è caduto all'altezza del pizzo d'Evigno.



L'intervento dell'elicottero è stato richiesto vista la zona impervia in cui si trovava l'uomo che è stato trasportato in codice giallo per alcuni traumi riportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.