Sanremo: interruzione acqua in strada Collette Beulle, la viva protesta dei residenti

“Buongiorno direttore,

come ogni estate iniziano i problemi di fornitura dell'acqua da parte di Amaie. Questa mattina tutta la nostra la nostra vallata, si è svegliata senza acqua e con le vasche di raccolta vuote nonostante aver fatto presente che abbiamo bambini, anziani, animali, e piante. Le prime chiamate sono state fatte tra le 9.30 e le 9.40 da tutti i residenti per segnalare il problema dopo aver controllato i rispettivi contatori e aver constato che sono in ordine. Amaie ha risposto che avevano altri interventi per tanto abbiamo aspettato fino alle 15 prima di chiedere se erano riusciti ad intervenire per sentirsi dire che la squadra stava appunto salendo per vedere il problema alle 16 ancora senz'acqua alle 17 richiamiamo e ci rispondono di avere pazienza che si doveva riempire il tubo.

Ora che sono le 19.00 siamo ancora tutti senza acqua. Quanto ci mette un tubo con l'ausilio di pompe a riavere l'acqua?? E' possibile che noi ogni estate puntualmente rimaniamo senza acqua per lavarci, fare da mangiare, bagnare le campagne e dare da bere agli animali? Capiamo che per Amaie e il comune siamo pressoché inesistenti se non per quanto riguarda bollette e tasse ma visto che paghiamo pretendiamo anche i diritti oltreché i doveri.

I Residenti di strada Collette Beulle”.