Calcio, Sanremese. Gioco, qualità e giovani di talento, l'oro biancazzurro intriga per il futuro

La barba e il vocione profondo aiutano a dissimulare, seppur solo in parte, la giovane età di Matteo Andreoletti . A 31 anni da poco compiuti, il tecnico della Sanremese ha saputo costruire in una manciata di settimane un piccolo miracolo, tanto da riportare i matuziani a piedi uniti in piena zona playoff e riaccendendo gli entusiasmi dell'intera piazza ponentina.

E' solito dire, infatti, che gli allenatori particolarmente attenti alla qualità del gioco non siano a proprio agio nel salire su treni ormai lanciati in corsa, invece il grande punto a favore sia di Andreoletti, ma anche del club e della squadra, è di aver remato in un'unica direzione, esaltando grazie a uno spartito comune le qualità di talenti come Demontis, Pellicanò e Convitto, oppure ritrovando giocatori non sempre capaci di trovare continuità di rendimento come Gagliardi e Gemignani. Anche una vecchia volpe dell'area di rigore come Lo Bosco si è messo al servizio dei propri compagni di reparto, battagliando con i centrali imperiesi e offrendo assist per gli inserimenti di esterni e mezz'ali.