Calcio: i convocati nerazzurri per la partita di domani Imperia-Gozzano

Nella 36° giornata di Serie D, girone A, l’Imperia ospita la capolista Gozzano, distante un solo punto dalla promozione. L’incontro avrà inizio alle ore 16:00 di domenica 13 giugno, allo stadio ‘Nino Ciccione’ di Imperia. E’ consentita la presenza del pubblico fino al 25% della capienza dell’impianto.

I biglietti saranno acquistabili sabato pomeriggio dalle 17 alle 19 presso il campo ‘Salvo’ dei Piani e domenica mattina dalle 10 alle 13 presso lo stadio ‘Ciccione’, al prezzo di euro 15 l’uno.

La direzione dell’incontro è affidata al signor Andrea Migliorini, della sezione di Verona, coadiuvato dai signori Francesco Macchi, di Gallarate, e Marco Marchesin, di Rovigo.

Nell’ultimo allenamento, Leonardo Di Salvatore si è fermato per un guaio muscolare (probabile stiramento) e sarà indisponibile, così come Cassata. Non saranno del match anche gli squalificati Giglio e De Bode, così come Mister Lupo. Prima volta tra i grandi per Mattia Comiotto, terzino classe 2004, proveniente dalla cantera nerazzurra.

Ecco i 19 convocati di mister Lupo:

PORTIERI – Dani, Trucco, Palmieri

DIFENSORI – Virga, Scannapieco, Malandrino, Gandolfo, Comiotto

CENTROCAMPISTI – Sancinito, Gnecchi, Grandoni, Martelli, Malltezi, Fatnassi, Kacellari, Martini

ATTACCANTI – Capra, Donaggio, Minasso