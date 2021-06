“Dona il sangue, continua a far battere il mondo” l'appello dei volontari di DonatoriNati Liguria

“Dona il sangue, continua a far battere il mondo” i volontari di DonatoriNati Liguria si uniscono all’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha scelto l’Italia, il 14 giugno, come Paese ospitante delle celebrazioni della giornata mondiale della donazione del sangue.



Le iniziative di DonatoriNati Polizia di Stato, promosse nell’ambito della GMD, sono state supportate da Intesa Sanpaolo, in qualità di Main Sponsor. “Donare il sangue è un gesto che dona la vita. Sono certo che i cittadini ed i giovaninon mancheranno a questo appuntamento” - afferma Stefano Cavalleri responsabile DonatoriNati sezione di Imperia. A Imperia sarà possibile donare il sangue recandosi in piazza Duomo dalle 8 alle 12. Ad attendere i donatori personale medico a bordo di un’autoemoteca della Fidas.



Per prenotazioni:Stefano Cavalleri 351.9095326