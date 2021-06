Nei weekend un'ambulanza presidierà 'quasi' tutta la Valle Argentina: torna il progetto Proteus

Dal 20 giugno e fino a settembre, nei weekend, ci sarà un'ambulanza fissa per presidiare Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio. Stiamo parlando del Progetto Proteus che da alcuni anni a questa parte viene attivato dai Comuni della valle Argentina insieme alla Croce Verde di Arma di Taggia.

L'accordo è stato siglato dal direttore servizi della pubblica assistenza, Bruno Forzan e dai delegati ai servizi sociali dei vari comuni, gli assessori Giacomo Oliva per Triora (ente capofila) e Alessandra Balbo per Molini di Triora e il consigliere comunale Andrea Novella per Montalto Carpasio.

Il servizio prenderà il via già questo mese. Il mezzo di pronto soccorso garantirà la presenza dalle 11.30 alle 18:30, a partire dalle ultime 2 domeniche di giugno, con l'ambulanza a Molini di Triora. A luglio e agosto, il presidio sarà operativo per tutto il weekend, al sabato a Montalto Carpasio e alla domenica a Molini di Triora e sempre in quest'ultimo paese, ogni domenica, a settembre.

Avere un equipaggio di soccorritori pronto a intervenire direttamente sul posto non è un servizio scontato nell'entroterra, anzi. In questo modo vengono completamente abbattuti i tempi di intervento, un aspetto determinante quando si tratta di salvare vite. Il weekend è anche il momento in cui questi paesi registrano il maggior afflusso turistico e negli anni, l'attivazione di Proteus si è dimostrata preziosa e determinante in molti interventi di soccorso.