Agricoltura, la giunta regionale approva un bando da 265mila euro per lo sviluppo rurale

Approvato dalla Giunta regionale di venerdì 11 giugno, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, il bando di 265mila euro sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per sostenere azioni di trasferimento delle conoscenze, delle innovazioni e delle informazioni in agricoltura, incentivando uno sviluppo territoriale diversificato ed equilibrato.



“Il Bando è a sportello – spiega l’assessore Alessandro Piana- ed è ripartito in sessioni dall’aggiornamento degli operatori delle fattorie didattiche liguri sino alla creazione e alla riqualificazione di figure professionali utili alla multifunzionalità. Un percorso di accompagnamento allo sviluppo e una boccata di ossigeno per la ripartenza”.



Lo strumento sarà attivo per sezioni, la prima a partire dal 23 giugno e la seconda dal 2 novembre, secondo le modalità riportate sul sito web regionale.