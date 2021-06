Isolabona, regalati una giornata di relax al Camping delle Rose con piscina e solarium immersi nella natura

Il Camping delle Rose inaugura la stagione estiva con l’apertura al pubblico delle piscine e del solarium. Un servizio in sicurezza disponibile non solo per gli ospiti della struttura, ma anche per tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata di relax e benessere, immersi nella natura della Val Nervia. L’accesso è garantito tutta la settimana dalle 10 alle 19. Un’oasi di tranquillità, vicina al borgo medievale di Dolceacqua, a due passi dal mare e facilmente raggiungibile in auto.

Con l’ingresso giornaliero gli ospiti possono usufruire di due piscine, un ampio solarium con lettini e zona ombra, docce calde gratuite, servizi e bar. La struttura è adatta sia agli adulti, che ai bambini: il camping è infatti dotato di una piscina riservata ai più piccoli. Divertimento assicurato per una giornata in famiglia, tra amici o per un pomeriggio di relax con il proprio partner.

Dotato di ampi spazi all’aperto, il Camping delle Rose garantisce la massima sicurezza per i suoi ospiti. Tutte le aree comuni sono igienizzate secondo il protocollo sanitario e l’acqua delle piscine viene controllata ogni due ore, oltre ad avere una concentrazione di cloro che rispetta la normativa del Ministero della Salute. È garantito il distanziamento tra le sedute e la somministrazione di cibo e bevande avviene in totale sicurezza.

Al termine dell’orario di apertura delle piscine è inoltre possibile cenare nella pizzeria del camping. Le pizze sono cotte nel forno a legna e preparate con ingredienti 100% italiani di alta qualità. Il Camping delle Rose offre inoltre Wi-Fi gratuito, un parco giochi, un ping-pong, un negozio di alimentari e attività di animazione nei mesi di luglio e agosto.

Consapevoli del delicato momento storico, segnato dall’emergenza sanitaria ed economica, il camping è voluto andare incontro ai propri ospiti presentando un listino prezzi alla portata di tutti.

- Ingresso giornaliero con sdraio: €7

- Ingresso giornaliero ridotto per bambini: €5

Su richiesta, con un piccolo supplemento, sono disponibili anche i lettini. La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata nei fine settimana.

Il Camping delle Rose si trova in via Provinciale, a Isolabona (Imperia).

Per informazioni su abbonamenti e prenotazioni: tel. +39.0184208130 (anche WhatsApp),

mail: info@campingdellerose.eu .

www.campingdellerose.eu