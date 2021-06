Dopo gli incontri di ieri, Cna Liguria sospende il fermo dei servizi

“Non abbiamo ottenuto le risposte che chiedevamo - spiega il referente regionale di Can Fita Liguria Roberto Gennai -, ma sappiamo quanto in questo momento sia difficile anche solo avviare un confronto fra le parti. Ieri si è svolto un incontro alla presenza dei quattro Prefetti liguri e dell’Assessore regionale allo sviluppo economico, porti e logistica Andrea Benveduti nel quale c’è stata l’assunzione di alcuni impegni che vedremo se aiuteranno la nostra vertenza.



Abbiamo, inoltre, in programma due appuntamenti nei quali è nostro dovere confidare di riuscire ad ottenere gli obiettivi richiesti dalla categoria. Il primo in agenda è la convocazione del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che si terrà il prossimo lunedì. L’altro appuntamento, sollecitato anche dalla Presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita, sarà con la Viceministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Teresa Bellanova che in un incontro con le associazioni affronterà il tema della nostra vertenza. Vogliamo credere nella volontà di essere realmente ascoltati e soddisfatti nelle nostre richieste, se così non sarà riprenderemo la strada della protesta con ancora più vigore e determinazione” conclude Roberto Gennai di Cna Fita Liguria.