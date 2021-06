Sanremo: tombino si spalanca sotto i piedi di un bambino, grande spavento a Pian di Nave (Foto)

Attimi di grande spavento nel tardo pomeriggio nella zona di Pian di Nave a Sanremo quando un tombino si è letteralmente aperto sotto i piedi di un bimbo di 6 anni.

Per fortuna il piccolo ha avuto la prontezza di riflessi di bloccare la caduta con le braccia evitando, così, di cadere all'interno per circa 3 metri.

La mamma, evidentemente scossa per l'accaduto, è stata aiutata da alcuni passanti a mettere in salvo il piccolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale insieme ai Carabinieri e al personale della Croce Rossa che ha portato il bimbo in ospedale per accertamenti.

La Polizia Locale, dopo aver supportato la donna nei soccorsi al figlio, ha poi delimitato l'area in attesa dell'intervento urgente per la sistemazione del tombino.