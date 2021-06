CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 12 giugno 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- CRUDELIA – ore 16.45 - 20.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***



Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- RUN – ore 17.15 - 20.30 – di Aneesh Chaganty - con Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy, Erik Athavale, Sharon Bajer, Bradley Sawatzky – Horror/Thriller - "Dicono che non ci si possa sottrarre all'amore di una madre... ma per Chloe questa non è una rassicurazione: è una minaccia. C'è qualcosa di innaturale, quasi sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre Diane (Sarah Paulson). Diane ha cresciuto sua figlia nel totale isolamento, controllandone ogni movimento sin dalla nascita, dietro segreti che Chloe sta solo iniziando ad intuire. Un horror psicologico che mostra come, quando l'amore di una madre diventa troppo stretto... devi scappare…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- LASSIE TORNA A CASA – ore 17.10 - 20.15 – di Hanno Olderdissen - con Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading, Matthias Habich – Avventura/Drammatico/Family - "Remake del film ‘Torna a casa Lessie’ del 1943 e basato sul romanzo omonimo di Eric Knight. Dopo essere stato costretto a lasciare il suo giovane padrone Flo, Lassie finisce in una famiglia che lo maltratta. Comincia per il cane una grande avventura: Lassie fugge dai nuovi padroni per cercare di ritrovare la sua famiglia d'origine…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- THE CONJURING 3 – ore 17.30 - 20.45 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard - Horror/Thriller - "Una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male sconosciuto che ha scioccato persino gli investigatori paranormali della vita reale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali di cui si siano mai occupati, inizia con la lotta per l'anima di un giovane ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- COMEDIANS – ore 17.20 - 20.40 – di Gabriele Salvatores - con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno - Commedia - "Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell'esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità?…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- THE FATHER – ore 17.00 - 20.15 – di Florian Zeller - con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams - Drammatico - "Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto... Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell'aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- COMEDIANS – ore 17.00 - 21.00 – di Gabriele Salvatores - con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno - Commedia - "Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell'esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità?…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- THE FATHER – ore 17.00 – di Florian Zeller - con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams - Drammatico - "Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto... Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Sembra esserci nell'aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali. Smarrito in un labirinto di domande senza risposta, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui…”

Voto della critica: ****

- MALEDETTA PRIMAVERA – ore 21.00 – di Elisa Amoruso - con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi, Manon Bresch - Drammatico - "È il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia incasinata, il padre e la madre litigano sempre, Lorenzo ‐ suo fratello minore ‐, quando si arrabbia, diventa un pericolo. Dal centro di Roma si ritrova catapultata in un quartiere di periferia, fatto di palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche la scuola è diversa, non ci sono le maestre ma le suore, non ha neanche un amico. Ma un incontro improvviso stravolge tutto, come una tempesta: ha tredici anni, abita nel palazzo di fronte, è mulatta e balla la lambada. Il suo nome è Sirley, viene dalla Guyana francese, in Sud‐America, e ha un sogno ambizioso: interpretare la Madonna nella processione di quartiere. Sirley è una creatura strana, con un passato difficile, piena di fascino e di mistero. Non le importa delle regole, non ha paura di nessuno, e l'unico modo che ha per interagire con le persone è quello di aggredirle o di sedurle. Nina ne è attratta e spaventata, eppure Sirley fa qualcosa che nessuno finora ha fatto davvero: le dà attenzione e a modo suo, la fa sentire speciale. La coinvolge in un mondo nuovo, e rapidamente quest'amicizia così anomala la assorbe totalmente…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- COMEDIANS – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Gabriele Salvatores - con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno - Commedia - "Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell'esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità?…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- CRUDELIA – ore 16.30 - 19.00 – di Craig Gillespie - con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou – Commedia/Poliziesco - "Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella…”

Voto della critica: ***

- THE CONJURING 3 – ore 21.00 – di Michael Chaves - con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard - Horror/Thriller - "Una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male sconosciuto che ha scioccato persino gli investigatori paranormali della vita reale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali di cui si siano mai occupati, inizia con la lotta per l'anima di un giovane ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- MINARI – ore 16.30 - 19.00 - 21.00 – di Lee Isaac Chung – con Steven Yeun, Ye-ri Han, Yuh Jung Youn, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton - Drammatico - "Tutto ha inizio quando Jacob, immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all'Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati Uniti degli anni '80. Sebbene Jacob veda l'Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell'isolata regione dell'Ozark. L'arrivo dalla Corea della nonna, donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell'amore che li unisce…”

Voto della critica: ****





