Sanremo, domenica 13 giugno la festa patronale del Sacro Cuore di Gesù

Domenica 13 giugno si terrà la 102° festa patronale del Sacro Cuore di Gesù, a Sanremo nella chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini.



Non tutti ricordano che il 22 ottobre 1919 i Gesuiti chiesero a Papa Benedetto XV (e ottennero) che la S. Congregazione dei Riti dichiarasse il “Sacro Cuore di Gesù” contitolare della loro chiesa di Santo Stefano, e ne posizionarono la bella statua sopra all’altare maggiore (che tanti sanremesi conoscono e venerano da ormai 102 anni). Da allora la chiesa è dedicata a “S. Stefano protomartire e al Sacro Cuore di Gesù”.

Per questo motivo, domenica 13 giugno si celebra la festa patronale della chiesa in occasione della festa del S. Cuore (che quest’anno è stato il venerdì precedente 11 giugno).



Alle ore 10:00 sarà celebrata la S. Messa antica cantata in latino e al termine (circa alle 11:00) ci sarà la tradizionale benedizione dei bambini e dei ragazzi.

La partecipazione è aperta a tutti i sanremesi.

I genitori (anche di altre parrocchie) che avessero piacere di far benedire i propri figli, possono accompagnarli liberamente e farli sedere nelle prime panche.