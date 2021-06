Sanremo: con carotaggi e scavi prosegue il progetto per il posteggio interrato di piazza Eroi

Il progetto per la nuova piazza Eroi Sanremesi

Gli ultimi giorni del 2020 hanno visto la politica matuziana dare il proprio ‘ok’ al progetto per il tanto atteso posteggio interrato di piazza Eroi Sanremesi. Un maxi intervento che, di fatto, cambierà per sempre volto all’intera zona.

Nel 2021 gli uffici di Palazzo Bellevue stanno portando avanti la pratica che vede l’esecuzione dei primi lavori propedeutici alla posa della prima pietra. A inizio giugno, sull’asse Comune-Sovrintendenza, è stata stabilita l’esecuzione di due carotaggi e un sondaggio di scavo per effettuare tutte le necessarie verifiche nel sottosuolo. Inizialmente erano previsti quattro carotaggi e tre scavi, ma poi le indagini preventive sono state riviste.

Per questo il Comune ha affidato i lavori all’archeologo Claudio Mastrantuono e all’impresa ‘Elia Costruzioni’ per un importo di circa 6.500 euro. Mentre l’importo pagato all’impresa per il l’esecuzione delle indagini archeologiche è di circa 64 mila euro.