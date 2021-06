Donato alla discendente di Sir Thomas Hanbury, il profumo n°1 "Lady Carolyn Hanbury

A Lady Carolyn Hanbury, discendente del noto Sir Thomas Hanbury, è stato consegnato dall'ibridatore sanremese Antonio Marchese, alla presenza di autorità civili e Rotariane, il profumo n°1 estratto dalla fragranza della rosa a lei dedicata.



Sabato 5 giugno, a Ventimiglia-La Mortola, nei giardini privati della Sig.ra Carolyn Hanbury attigui ai ben noti Giardini Hanbury, si è svolta su iniziativa del Rotary Club Sanremo Hanbury, la presentazione del profumo " Lady Carolyn Hanbury"

Il noto ibridatore Antonio Marchese di Sanremo, realizzatore di numerose nuove varietà di Rose, famose sono quelle dedicate a persone, luoghi ed eventi, come Rosa Mystica, Rosa Donne d’Italia, Rosa Principe Ranieri, Rosa Alfred Nobel, Rosa dei Diritti Umani, Rosa Lady Carolyn Hanbury e molte altre, ha intrapreso una nuova avventura, con la realizzazione dei profumi derivanti proprio dalle Rose stesse da lui create.



Dopo il successo con la creazione del profumo derivante dalla Rosa Mystica, la rosa dedicata alla Madonna, il noto ibridatore sanremese Antonio Marchese, ha proseguito la sua ricerca nell'estrazione e abbinamento delle sue rose con il suo profumo. Su iniziativa del Rotary Club Sanremo Hambury, ha estratto la fragranza della Rosa Lady Carolyn Hanbury, dedicata alla discendente del ben noto Sir Thomas Hanbury creatore dei meravigliosi Giardini a lui intitolati.



"Tutto ciò che si attiene alla catena della realizzazione, dalla creazione della Rosa, all’estrazione del Profumo, al packaging, ai loghi è stato tutto realizzato nella nostra Provincia di Imperia" - spiega Sergio Viglietti (socio del Rotary Club Sanremo Hambury) noto per la coltivazione ed esportazione di fiori e piante in Italia e in Europa - "Antonio Marchese, è una vera eccellenza nel settore dell'ibridazione. E’ il primo ed unico caso al mondo di realizzazione di una nuova rosa con l'estrazione della fragranza per la creazione del suo profumo. Siamo molto orgogliosi di aver potuto partecipare a questa nascita “particolare” nel nostro territorio, e Marchese è un grande esempio di eccellenza ligure !

Il profumo, consegnato a Lady Carolyn direttamente dalle mani del realizzatore Antonio Marchese, ha il nr. 1.



Per il Comune di Sanremo era presente l’Assessore Comunale al Bilancio ed alle Partecipate Massimo Rossano; un messaggio di congratulazioni è stato inviato dall’Assessore Regionale Gianni Berrino: “Vi ringrazio molto dell’invito per la consegna della confezione numero 1 di quello che non e’ semplicemente un profumo, ma l’essenza olfattiva e visiva della nostra terra. Consegnata la dove nacque la moderna concezione di giardino. Un luogo ancora oggi esempio della bellezza e particolarità della nostra terra. La Rosa coltivata nelle impervie terre che rinasce profumo.”



Presenti alla cerimonia anche una folta rappresentanza di soci Rotariani, guidati dal Presidente in carica Flavio Ronco e dal Presidente Incoming Giotto Guglielmi. Lady Carolyn Hanbury, che è anche socia onoraria del Rotary Club Sanremo Hanbury, grata per il prezioso e profumato omaggio, ha offerto a tutti i partecipanti, un momento di relax, servendo uno splendido The originale Inglese.