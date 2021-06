Domenica i Lions del Sanremo Host, presentano la fondazione Lcif

Domenica 13 giugno il Lions Club Sanremo Host, in occasione dei 30 anni di SightFirst, insieme ai 9.320 Lions Club Europei, festeggia il primo LCIFday Europa 2021.

Un evento senza precedenti con il duplice obiettivo, realizzare una grande raccolta fondi, dove tutti i Lions Club Europei sono impegnati a raccogliere in solo giorno la somma di 2.700.000 dollari e di far conoscere meglio, quanto la nostra Fondazione “LCIF” realizza con le donazioni che riceve.

Il Lions Club Sanremo Host, da sempre presente nella vita della Comunità Sanremese, perchè “DOVE C'E' BISOGNO, LI' C'E' UN LIONS”, organizza per domenica 13 giugno 2021, nel salone Parrocchiale di San Siro, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 delle proiezioni di filmati sulle attività svolte dalla Fondazione LCIF e dal Lions International.

I Lions sanremesi, saranno a disposizione dei cittadini, per dare informazioni sulle attività e i service, che vengono realizzati a Sanremo. Si potrà conoscere la storia del Lions International, del suo fondatore Melvin Jones; vedere su grande schermo, i service che vengono fatti nel mondo: dal supporto per le cure ai bambini colpiti dal “Cancro Infantile”; alla lotta al Diabete; agli interventi quando accadono disastri fornendo: assistenza, medici, aiuti economici; alla lotta contro la Fame nel mondo e nel nostro paese in questo particolare periodo di pandemia; aiuto ai giovani per imparare a dire NO al fumo, alle droghe all'alcol; interventi e iniziative per opere Umanitarie; prevenire la cecità migliorando la qualità della vita ai non vedenti e ipovedenti; salvaguardare il nostro ambiente, contribuendo a realizzare un futuro sostenibile per le future generazioni.

Vi aspettiamo Domenica 13 giugno 2021, in occasione dei 30 anni di SIGHTFIRST, per festeggiare il primo LCIFday Europa 2021, al salone parrocchiale di San Siro dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30

i soci del Lions Club Sanremo Host, saranno a vostra disposizione, con materiale informativo, documentari di filmati, per far conoscere la realtà della Fondazione del Lions Clubs International.

Perchè aiutando la LCIF: Investiamo nel nostro Futuro.