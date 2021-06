Cipressa, domenica 13 giugno la presentazione del romanzo 'L'ombra di Perseo'

Il romanzo "L'Ombra di Perseo", di Daniela Mencarelli Hofmann, sarà presentato domani, domenica, alle 17,30 nella Sala consiliare di Cipressa. Con l'autrice dialogherà l'assessore al Turismo di Cipressa, Cristina Pavesi, che ha anche organizzato l'incontro. E, successivamente, vista l'attualità del tema (la violenza sulle donne), ci sarà un dibattito fra i presenti.Le vicende narrate si svolgono fra Berlino e la Riviera.



"Marco - viene anticipato - si sveglia in un letto d’ospedale in gravi condizioni e non sa come c’è finito. Sente un medico e un poliziotto accordarsi sui tempi dell'interrogatorio perché lui, il paziente, non è ancora fuori pericolo. Marco non ricorda nulla, ha come un buco nero nella testa: se chiude gli occhi, vede solo rosso. Sa di essere stato a Milano a cercare lavoro. Non sa che sua moglie è gravemente ferita...".



L'autrice Daniela Mencarelli Hofmann, romana, si divide tra Zurigo e Costarainera.Ha studiato Scienze Politiche a Roma, Economia Ambientale e dello Sviluppo a Londra e ha portato a termine il dottorato a Zurigo, dove ha anche conseguito una laurea breve in Pedagogia. Si è dedicata alla ricerca, alla cooperazione e all'insegnamento e ha scritto su ambiente, sviluppo, migrazione, precariato e condizione femminile . Le sue passioni sono da sempre la scrittura, la pittura e la psicologia, alle quali dedica il suo tempo libero.