Anche sulle spiagge della provincia di Imperia arriva il protocollo 'Safety Beach' (Video)

Per un'estate più sicura anche in provincia di Imperia è scattata la campagna Safety Beach. Un'iniziativa del sindacato La Base Balneare con Donnedamare, su progetto della agenzia 7events.

Safety Beach vuole essere un protocollo contro il Covid ma anche un brand per identificare quelle spiagge che hanno optato per una maggiore sicurezza in questa estate. Il progetto è su base nazionale e sul sito, https://safetybeach.it/ si possono trovare gli stabilimenti che in ogni regione hanno scelto di attuare questo protocollo.