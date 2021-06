Cucciolo di gabbiano a Sanremo, un nostro lettore: "Perchéla Lipu non interviene?"

Ci scrive un nostro lettore, Simone Asteggiano per segnalare la presenza di un cucciolo di gabbiano a Sanremo.



"Gentile direttore, vorrei segnalare che ormai da qualche giorno nella zona via

corradi-cappuccini gira un cucciolo di gabbiano che appare in evidente difficoltà.



Essendo da 2019 specie protetta le persone del posto hanno più volte

segnalato all'associazione competente (LIPU) il problema, ma la risposta è di non toccarlo in quanto i genitori durante il giorno gli portano il cibo.



A parte che chi vive nei paraggi (compreso il sottoscritto) non ha mai

visto gabbiani adulti avvicinare il cucciolo, ma sopratutto non si ha certezza se i genitori siano ancora in vita. E se al posto di un gabbiano ci fosse un gufo od una poiana la risposta sarebbe stata uguale?



Credo proprio di no".