Fine settimana importante per i giocatori della Pallamano Ventimiglia in Italia e in Francia

Intenso fine settimana par la Pallamano Ventimiglia. Due sono i settori impegnati: da una parte gli Under 15 che in qualità di Campioni Regionali, affronteranno le squadre lombarde per il titolo di Area 2. Dall'altra gli Under 17 nel Beach Handball.

Nella semifinale di Area 2 che si svolgerà al Palasport universitario di Genova, i giovani leoni ponentini, affronteranno i pari età del Cologne, mentre nell'altra semifinale i favoriti del Cassano, affronteranno la vera rivelazione della stagione, i giovanissimi ragazzi dl San Camillo Imperia. Le vincenti si affronteranno nella finale per il titolo. Incontri impegnativi e difficili per le liguri, che sperano di ben figurare in questa prestigiosa competizione, che qualificherà d'ufficio la vincente alle Finali Nazionali di Misano Adriatico di inizio luglio.

Impegnati anche gli Under 17 che in massa sono stati convocati nella rappresentative delle Alpi Marittime, guidata dal duo Malatino-Zafarana, i tecnici italiani che collaborano con la federazione francese, per il lancio della disciplina in terra transalpina.

Bella soddisfazione per tutto il movimento frontaliero, ed in particolare per i tecnici Malatino, Agnese e con la collaborazione del giovane Daniel Daragon, hanno guidato questi ragazzi in questa difficile stagione.