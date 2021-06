Alessio D'Attis e Alessandro Benini della Pallamano Ventimiglia convocati in Nazionale di Beach Handball

Una bella notizia è arrivata ieri pomeriggio per la Pallamano Ventimiglia ed in particolare per Alessio D'Attis e Alessandro Benini. I due ragazzi, sono stati convocati per lo stage di Bormes les Mimosas che da lunedì prossimo, vedrà impegnata la nostra Nazionale, nella preparazione all'europeo senior che si disputerà tra circa un mese.

Per D'Attis è l'ennesima convocazione in Nazionale maggiore: il ventimigliese è ormai un veterano della disciplina ed un punto fermo per il tecnico Vincenzo Malatino, autentica legenda di questa disciplina in Italia. Per il giovane Benini, è la prima esperienza in Nazionale senior, dopo le sue numerose presenza nella Nazionale giovanile, che fu nel 2017 vice campione del Mondo. I ragazzi saranno impegnati per diverse settimane e si spera possano staccare il pass per la kermesse bulgara di grande prestigio.

“Per noi della Pallamano Ventimiglia – sottolinea il sodalizio frontaliero - è una grande soddisfazione avere addirittura due giocatori tra i convocati; lo consideriamo il giusto premio all'impegno di tutto l'ambiente per i sacrifici fatti in questa stagione ed in particolare per Pippo Malatino, che da anni cerca di trasmettere a tutte le generazioni, la passione per questa magnifica disciplina. Ad Alessio ed Alessandro, auguriamo il meglio e diciamo di godersi in pieno l'esperienza, che rende orgogliosi, oltre che noi, tutta la città di Ventimiglia".