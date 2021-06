Dodici cantieri in autostrada tra Imperia e Genova, il video in timelapse che mostra i disagi in A10

150 minuti per percorrere i 111 chilometri tra il casello di Imperia ovest a Genova aeroporto, trovando lungo la strada ben dodici cantieri, e una coda di tre chilometri. La testimonianza è di Luca Turli, videomaker di Inside Video Produzioni di Imperia, che ha realizzato un filmato in timelapse del viaggio in autostrada, al termine del quale ha pagato 14.30 euro di pedaggio.



La situazione delle autostrade liguri è tristemente nota, i cantieri rallentano il traffico che viene paralizzato in caso di incidenti, sempre più frequenti proprio per la presenza dei cantieri. Una situazione che preoccupa i turisti che con la stagione estiva che sta entrando nel vivo sono scoraggiati all'idea di trascorrere ore in auto per raggiungere la riviera ligure.



Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato che entro la fine di giugno saranno attivi solo quattro cantieri, due in A10 e due in A12, ma nel frattempo la situazione vede un tempo di percorrenza spesso triplicato e un pedaggio molto alto considerati il numero dei chilometri e i forti disagi.