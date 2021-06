Oggi nel Principato di Monaco sono stati rilevati due nuovi casi di covid per un totale di 2.516 contagiati dall'inizio dell'emergenza.

A questa sera sono in cura al CHPG 3 pazienti, tutti non residenti, uno dei quali in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono quattro i guariti, per un totale di 2.473 dall'inizio dell'emergenza.