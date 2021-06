Dopo una primavera 'così così' l'estate arriva in anticipo di 10 giorni: nella nostra provincia temperature a 30 gradi

Anche se l’estate ‘vera’ comincerà solo il 21 giugno, quella di oggi si può considerare (viste le temperature) la prima giornata della bella stagione. Anche se gli ultimi giorni hanno visto sulla nostra provincia una serie di giornate con molta instabilità, cambi di temperature e anche temporali, oggi sembra quasi di essere in piena estate e, secondo le previsioni, la situazione andrà via via migliorando ancora nei prossimi giorni.

Le temperature di questa mattina stanno già sfiorando i 30 gradi in diverse zone della provincia di Imperia, in particolare nell’entroterra dove si sono raggiunti i 28 a Rocchetta Nervina e Borgomaro. Situazione pressoché simile a Seborga (27,1), Dolcedo (26,6) e Diano Castello (26,5). Fa caldo, ovviamente, anche sulla costa dove gli amanti della tintarella e del mare stanno già approfittando della giornata per godersi il sole. A Sanremo, Ventimiglia e Imperia si sono già registrati 26 gradi a metà mattinata.

Per chi ama la frescura non rimangono che i piccoli centri montani. Questa mattina la minima si è registrata a Colle di Nava con 8,9 gradi, unica località della provincia sotto i 10. Come detto anche i prossimi giorni confermano una situazione di stabilità, senza precipitazioni e con temperature elevate. Dopo una primavera che ha lasciato molti con l’amaro in bocca, sembra che l’estate stia invece entrando prepotentemente nelle nostre città.

Dopo tanti mesi di difficoltà, dettate ovviamente dalla pandemia e dalle restrizioni, una boccata d’ossigeno sia meteorologica che economica per il comparto turistico della nostra provincia, che guarda all’estate con maggiore ottimismo.