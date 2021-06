Volley: i risultati delle formazioni giovanili della Mazzucchelli nell'ultimo fine settimana

Si è disputato sabato scorso il concentramento per le formazioni Under 13 maschili ‘3Vs3’ Fipav, al quale hanno partecipato Mazzucard, San Pio X Loano e Volley Team Finale. I giovani ragazzi matuziani hanno battuto entrambe le formazioni per 3-0 (15/2, 15/2 e 15/4 i loanesi e 15/2, 15/8 e 15/7 i finalesi). La formazione green, avendo vinto il concentramento, passa alla fase successiva delle semifinali e finali, che si terranno il 20 giugno.

Sempre sabato, al Palazzetto dello Sport di Imperia, si è disputata la partita tra la Maurina Volley e la Mazzucard, valida per il campionato Under 13 femminile Fipav. Le ragazze green ne sono uscite con una sconfitta per 3-0 (25/7, 25/16, 25/17).

Domenica si è giocata la partita valida per il campionato Under 16 femminile Csi, tra il Conad City Green Mazzu e il Nova Volley. Le ragazze green hanno subito una sconfitta per 3-0 (17/25, 19/25, 9/25).