Imperia: da lunedì prossimo alla piscina 'Cascione' inizia il camp estivo 'Aquacamp'

Da lunedì prossimo alla piscina 'Cascione' comincia ‘Aquacamp’, il camp estivo organizzato dalla Rari Nantes Imperia per ragazze e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Lezioni di nuoto e attività in piscina, attività ludiche e sportive specifiche per l'età, apprendimento di una lingua straniera: sono le attività in programma, diverse per ogni singolo giorno. Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17 con pasti inclusi. In ogni attività acquatica, i ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati FIN.

Prenota la tua settimana all' Aquacamp presso la segreteria della Piscina Cascione oppure chiamando lo 0183 650353.