Calcio, Serie D. Il derby è biancazzurro! La Sanremese batte 2-1 l'Imperia e vola in zona playoff

SANREMESE - IMPERIA 2-1 (31' Convitto, 39' Mikhaylovskiy - 70' Malandrino)

E' stato un derby a più fasi quello vissuto oggi pomeriggio al Comunale. Nell'arco dei 90 minuti la Sanremese si è fatta sicuramente maggiormente apprezzare per lucidità e capacità di gioco, ma è stata dell'Imperia la prima occasione con il palo di Malltezi.

Da quel momento i matuziani di Andreoletti hanno cambiato marcia, esibendo le consuete trame di gioco che hanno permesso a Convitto (ben imbeccato da Pellicanò) di rompere l'equilibrio. Pochi istanti dopo la punizione magica di Mikhaylovskiy ha nuovamente premiato i padroni di casa. Nella ripresa le redini della partita sembravano salde nelle mani matuziane, ma la punizione di Sancinito ribattuta male da Bohli ha messo Malandrino nelle condizioni migliori per appoggiare in porta di testa. Da quel momento gli ospiti hanno spinto per inerzia trovando prima il salvataggio sulla linea di Danovaro su Virga e poi le proteste per un contatto tra Bohli e Capra.

Con questi tre punti la Sanremese entra a piedi uniti in zona playoff, conquistando il quinto posto con 59 punti, superando il Legnano fermo a 57. Sotto la webcronaca del match.

49' FINISCE QUA! IL DERBY E' DELLA SANREMESE! I MATUZIANO VINCONO 2-1!

46' giallo anche per Giglio

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' proteste di Capra per il contatto con Bohli. Il portiere matuziano era uscito male, recuperando in un secondo tempo la sfera.

43' Dani disinnesca l'assist di Demontis per Gagliardi. Riparte l'Imperia. Rush finale!

37' Ponzio non ce la fa a proseguire, in campo Bastita.

35' la fascia a destra sta venendo messa a ferro e fuoco dai nerazzurri

35' Imperia a un passo dal pareggio! Virga sfonda ancora a destra, tiro a bocca sicura con Danovaro a salvare sulla linea!

34' secondo cambio per Andreoletti. Convitto lascia il campo per Murgia

31' Lo Bosco apre il mancino dal limite dell'area, palla troppo alta per impensierire Dani.

30' ammonito Gnecchi

29' Capra inventa per Virga, tiro cross respinto a mano aperta da Bohli. L'Imperia c'è!

28' ancora un cambio per gli ospiti. Gandolfo rileva Malltezi.

25' Calcio di punizione di Sancinito che rimbalza davanti a Bohli. La traiettoria inganna il giovane portiere che respinge su Malandrino, pronto a ribadire in rete. A sorpresa i nerazzurri tornano in corsa.

25' MALANDRINO! L'IMPERIA LA RIAPRE!

23' espulso mister Lupo. Doppia ammonizione per il tecnico nerazzurro

22' Convitto calcia alto dal limite. Era una buona opportunità per trovare il tris

19' risponde Andreoletti lanciando Ponzio al posto di Pellicanò, leggermente infortunato.

18' primo cambio per Lupo, esce uno spento Donaggio, entra Di Salvatore

16' ammonito anche Danovaro

14' dalla punizione Demontis centra la traversa! mezzo collo esterno micidiale che però incoccia sulla trasversale di Dani.

14' Virga sbraccia su Gagliardi, inevitabile il cartellino giallo.

10' Dani salva tutto su Convitto! Matuziani vicinissimi al tris!

5' non ci sono stati cambi nell'intervallo, ma è iniziato il rituale del riscaldamento

3' prova subito l'Imperia a scuotersi, punizione di Sancinito i cui sviluppi non sortiscono effetti.

1' inizia la ripresa!

Secondo tempo

45' finisce il primo tempo. Sanremese negli spogliatoi in vantaggio per 2-0

39' MIKHAYLOVSKIY! PUNIZIONE MAGICA CHE FULMINA DANI! RADDOPPIO SANREMESE!

38' De Bode ferma Demontis al limite dell'area: giallo.

33' Sanremese scatenata! Palo di Pellicanò! Matuziani vicinissimi al raddoppio!

31' CONVITTO! SANREMESE IN VANTAGGIO! CROSS AL BACIO DI PELLICANO', CONVITTO IN SOLITARIA INFILA DANI.

26' azione elaborata della Sanremese che porta Gagliardi a crossare dalla corsia mancina, Lo Bosco non sfrutta a dovere l'assist calciando alto.

20' PALO DELL'IMPERIA! Malltezi ruba palla a Gemignani, destro di prima intenzione e montante centrato alla destra di Bohli!

17' fotocopia di Demontis nell'altra metàcampo, esito medesimo...

15' tentativo velleitario di Donaggio dai 25 metri, palla alta.

14' Gnecchi conclude da posizione defilata. Bravo e attento Bohli a bloccare.

13' Malltezi spacca il campo e serve Capra, cross in mezzo che non viene sfrutato dall'accorrente Malandrino.

10' Primo giallo in campo, ammonito Capra.

9' il primo ammonito è... Alessandro Lupo. Il tecnico ha chiesto l'ammonizione per un fallo subito da Capra, ma le proteste spingono l'arbitro a estrarre il giallo nei suoi confronti.

9' ritmi piacevoli in questo avvio. Il nuovo tentativo è di Gagliardi dalla distanza, sfera distante dalla porta di Dani

8' calcio di punizione dal lato corto dell'area per l'Imperia. Batte Sancinito, dopo un batti e ribatti blocca con sicurezza Bohli.

5' intervento secco su Capra. L'attaccante finalese è a terra, ma il direttore di gara lascia correre

4' ancora i matuziani a spingere. Virga salva su Gagliardi in extremis!

3' il primo calcio d'angolo è per la Sanremese, batte convinto, respinge la difesa

1' si parte!

Primo tempo

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis, Lo Bosco, Gagliardi, Miccoli, Gemignani, Danovaro, Pellicanò, Convitto.

A disposizione: Dragone, Ponzio, Castaldo, Lurgia, Dotariotto, Managò, Bastita, Fenati, Elettore.

Allenatore: Andreoletti

IMPERIA: Dani, Scannapieco, Malandrino, Sancinito, De Bode, Birga, Capra, Giglio, Donaggio, Gnecchi, Malltezi.

A disposizione: Trucco, Gandolfo, Martini, Grandoni, Kacellari, Martelli, Minasso, Di Salvatore, Fatnassi.

Allenatore: Lupo

Arbitro: Gauolino di Torino

Assistenti: Nicolò di Milano e Cavalli di Bergamo