Calcio. Al campo ‘Ozenda’ di Ospedaletti tre giorni dedicati ai giovani portieri con tre allenatori professionisti

Il campo ‘Ciccio Ozenda’ apre le porte (in tutti i sensi) ai portieri del futuro.

Dal 25 al 27 giugno è in programma sul sintetico di Ospedaletti una tre giorni dedicata ai portieri nati tra il 2005 e il 2014.



Un lavoro divertente ma altamente professionale con tre grandi nomi della porta: Franco Paleari (ex portiere di Serie A - Master Uefa Pro), Alberto Borsero (ex allenatore portieri della Juventus), Enrico Pionetti (ex portiere di Serie A).



Gli allenamenti si svolgeranno: venerdì 25 giugno dalle 18 alle 20; sabato 26 giugno dalle 18 alle 20; domenica 27 giugno dalle 9.30 alle 11.30.

Le iscrizioni scadono sabato 12 giugno per un numero minimo di 15 atleti e un massimo di 25.

Per informazioni:

- Segreteria 349 3953700

- Pietro Delfino 328 4911863

- Alessandro Forte 328 4777178

- Sandra Gorlero 329 0988600