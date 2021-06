La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi cuciniamo gli stuzzichini con crostini al formaggio (Video)

Nuovo appuntamento con la rubrica de I Deplasticati dedicata alle ricette anti spreco, un modo creativo e gustoso per riciclare ciò che resta nel frigo o in dispensa.

Quando apri il frigo di una casa italiana sicuro ci trovi le croste di formaggio, almeno nel mio si accumulano facilmente. Mi sono decisa a smaltirle e ho pensato di farle alla griglia.

Come prima cosa lavate e asciugate le croste e con l’aiuto di un coltello seghettato e di una grattugia togliete lo strato con le scritte. Una volta pulite tagliatele a pezzi piccoli, se riuscite in modo regolare, e posizionatele sulla griglia calda dalla parte più dura. A un certo punto si gonfieranno e potete girarle, lasciatele qualche secondo e toglietele dalla griglia. Servitele a tavola belle calde, come aperitivo sono favolose, garantito. Ovviamente, come tutti sanno, le croste di formaggio sono ottime nelle zuppe, nella pasta e patate.

Oggi una versione #nosprechi diversa dalla classica ricetta.