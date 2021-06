La Farmacia Internazionale di Bordighera vi aspetta mercoledì 9 e giovedì 10 giugno per due giornate consecutive dedicate alla bellezza

Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, presso la Farmacia Internazionale di Bordighera, si terranno per la prima volta due giornate consecutive dedicate alla bellezza.

La nota Farmacia della città delle Palme ha organizzato, in collaborazione con la casa cosmetica Darphin di Parigi, una full immersion alla scoperta degli esclusivi prodotti che da anni sono il riferimento per chi cerca una routine di bellezza di eccellenza.

Per l’occasione, sempre per la prima volta, le clienti potranno fruire di uno sconto eccezionale del 30%. La Darphin beauty consultant sarà completamente disposizione in entrambe le giornate, le clienti interessate possono prenotare un appuntamento per avere l’opportunità di un consulto gratuito e dedicato alla scoperta della propria pelle.

La Farmacia Internazionale di Bordighera è un riferimento da anni nel panorama dei servizi alla persona, per la salute e specializzata nella cura della pelle, vi è ampia scelta di prodotti innovativi e ricercati per offrire sempre alla clientela un ventaglio di nuove opportunità.

Per prenotare la consulenza potete chiamare il numero 0184-261409 oppure su whatsapp al numero 379-1909052.