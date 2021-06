Incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 15.30 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Secondo una prima ricostruzione un solo mezzo è rimasto coinvolto e si registrato un ferito.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Pontedassio, la Polizia Stradale e gli operai della A10. Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità. Lunghe code si sono registrate in direzione Genova per consentire i soccorsi.