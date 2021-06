MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la torta ripiena di fragole e mirtilli

I PRODOTTI DELLA SETTIMANA

Fragola e mirtillo

alleati contro l’invecchiamento, antinfiammatori, diuretici e depurativi, i frutti rossi sono piccoli ma dai grandi benefici per la salute e la linea. Merito dei tantissimi nutrienti che contengono, primi tra tutti gli antiossidanti, che fanno da scudo contro gli effetti nocivi dei radicali liberi. E, in cucina, si prestano a tantissimi utilizzi: perfetti come spezzafame, sono anche ottimi ingredienti per molte ricette, sia dolci che salate.

TORTA RIPIENA DI FRAGOLE E MIRTILLI

Tempi

45 minuti



Ideale per…

la colazione



Ingredienti (4 persone)

125 g di fragole (fresche)

125 g di mirtilli (freschi)

180 g di farina tipo 00

40 g di farina integrale

100 g di zucchero semolato

50 ml di olio di semi di girasole

150 ml di bevanda vegetale di soia arricchita in calcio (latte di soia)

1 cucchiaino di lievito per dolci

Procedimento

1. Preparate la confettura mettendo la frutta ben lavata e tagliata in una casseruola con un cucchiaio di zucchero

2. Lasciate cuocere a fuoco molto basso per almeno 15 min

3. Nel frattempo, preparate l’impasto della torta mescolando prima gli ingredienti secchi: farina, il restante zucchero, lievito

4. Mescolate insieme gli ingredienti umidi: l’olio e il latte di soia

5. Unite ingredienti secchi e umidi, mescolando bene fino ad ottenere un impasto omogeneo

6. Versate metà del composto ottenuto in una tortiera rivestita di carta forno, quindi aggiungete sopra la confettura di frutta

7. Versate sopra l’altra metà del composto

8. Infornate a forno caldo a 180°C per circa 30 min





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

Un dolce che strizza l’occhio alla nostra salute in quanto preparato con un mix di farine 00 e integrale che, grazie ai loro carboidrati complessi e alle fibre, ci danno un ottimo senso di sazietà e soprattutto energia a lungo termine, l’ideale per iniziare bene la giornata. La composta di fragole e mirtilli freschi dà alla torta quello sprint tipico dei frutti rossi, chiamati non a caso “super food”. In particolare, gli antociani di cui sono ricchi, sono responsabili del miglioramento della nostra salute cardiovascolare, grazie all’azione di riduzione dei livelli di colesterolo cattivo presente nel sangue.

Se avanza?

Sbriciolatela e unitela a della panna montata, ulteriori fragole e mirtilli per realizzare un gelato cremoso!