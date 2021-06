Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 9 a domenica 13 giugno in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO

SANREMO

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 giugno (più info)



IMPERIA

15.00-17.00. ‘Me, Myself & I = [We]’: mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia sviluppata attraverso il tema dell’autoritratto fotografico. Galleria il Rondò, Piazza Dante 5, fino al 16 giugno (domenica chiuso), info 0183 701606

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

FRANCIA



9.00. 3° Festival dei Giardini a tema su ‘Giardini d'artisti’, ultimo giorno del Festival des Jardins de la Côte d'Azur propone una passeggiata senza tempo dove arte e natura diventano una cosa sola attraverso 24 giardini artistici dislocati in queste città: Antibes, Cannes, Cap d’Ail, Grasse, Mandelieu-La Napoule, Menton, Monaco, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

19.00. Concerto jazz benefico dell’Orchestra dei Carabinieri del Principe. Terrazza del Lycée Albert-Ier, partecipazione libera

20.00. Per la ‘Serie Grande Stagione’, recital di pianoforte di Christian Zacharias, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Joseph Haydn, Franz Schubert e Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

12.00. Balletto Nizza Mediterraneo: i danzatori del Ballet Nice Méditerranée incontrano il pubblico, durante una sessione di masterclass e laboratori coreografici presentati dal direttore artistico, Éric Vu-An. Chiosco musicale nel giardino di Alberto I (più info)



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 10 GIUGNO

SANREMO

10.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 13 giugno

15.30 & 18.30. ‘Mendelssohn: il più Classico dei Musicisti Romantici’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Eric Lederhandler con Ksenia Milas al violino. Teatro dell’Opera del Casinò (alle 15.30 per gli abbonati, alle 18.30 per il pubblico QUI)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 giugno (più info)

IMPERIA

15.00-17.00. ‘Me, Myself & I = [We]’: mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia sviluppata attraverso il tema dell’autoritratto fotografico. Galleria il Rondò, Piazza Dante 5, fino al 16 giugno (domenica chiuso), info 0183 701606

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

9.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a nel Borgo marino di San Lorenzo con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

ENTROTERRA

BORGOMARO

9.00. Dal Passo Teglia a Monte Grande: escursione nell’entroterra imperiese lungo la via Marenca a cavallo tra le valli Argentina, Arroscia e Impero accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovova San Bernardo di Conio, informazioni e iscrizioni: 340 2440972 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

12.00. Balletto Nizza Mediterraneo: i danzatori del Ballet Nice Méditerranée incontrano il pubblico, durante una sessione di masterclass e laboratori coreografici presentati dal direttore artistico, Éric Vu-An. Chiosco musicale nel giardino di Alberto I (più info)



VENERDI’ 11 GIUGNO

SANREMO

10.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 13 giugno

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

IMPERIA

15.00-17.00. ‘Me, Myself & I = [We]’: mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia sviluppata attraverso il tema dell’autoritratto fotografico. Galleria il Rondò, Piazza Dante 5, fino al 16 giugno (domenica chiuso), info 0183 701606

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

DIANO MARINA



10.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero (h 10/12-17/23)

ENTROTERRA

AIROLE

14.00. ‘Passeggiate tra Storia e Natura’: escursione con itinerario da Airole verso Fanghetto a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ e Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Partenza e arrivo da Airole con ritrovo nella Piazza dei SS. Giacomo e Filippo, info 0184 351181

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372



VASIA

19.00. Escursione da Pantasina al Monte Scuassi al tramonto percorrendo tratti dell’antica via Marenca su un crinale dai panorami spettacolari a ridosso di tre valli accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ri-trovo presso il Santuario della Madonna della Guardia in frazione Pantasina, info 347 6006939 (più info)

FRANCIA



MANDELIEU-LA-NAPOULE



10.00-19.00. Fiera del Benessere, Bio e Terapie 2021. Centro Congressi Expo, Avenue de Cannes 806, fino al 13 giugno (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

12.00. Balletto Nizza Mediterraneo: i danzatori del Ballet Nice Méditerranée incontrano il pubblico, durante una sessione di masterclass e laboratori coreografici presentati dal direttore artistico, Éric Vu-An. Chiosco musicale nel giardino di Alberto I (più info)



20.30. ‘2 violini senza basso’: concerto dell'Ensemble baroque de Nice con Bernadette Charbonnier, violon, Gilbert Bezzina, violon et alto. Musiche di Gaetano Pugnani, Jean-Marie Leclair, Wolfgang Amadeus Mozart. Église du Gésù - Vieux Nice (info)



SABATO 12 GIUGNO

SANREMO

10.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 13 giugno

16.00. Sanremo marinara: escursione alla scoperta del Porto e visita alla Mostra a Santa Tecla (10 euro). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco, info 338 1375423 (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.30. ‘The Dinner Show’: cena cantata col Menù dello chef e i vini della cantina. A cura di Pierangelo Master Dbj Crescente. Villa Nobel, info e prenotazioni 349 4661632

IMPERIA

15.00-17.00. ‘Me, Myself & I = [We]’: mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia sviluppata attraverso il tema dell’autoritratto fotografico. Galleria il Rondò, Piazza Dante 5, fino al 16 giugno (domenica chiuso), info 0183 701606

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

DIANO MARINA

10.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero (h 10/12-17/23)

CERVO

15.30. Merenda nell’Oliveta: giornata all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento, da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici tra adulti e bambini. Iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’olio. Ritrovo presso la rotonda di Via San Bernardo. prenotazione obbligatoria al numero 349 7355124

18.00. ‘Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari’: visita didattica nel borgo e sul territorio cervese organizzata dalla Proloco Progetto Cervo. Ritrovo presso la ex stazione FS, info 0183 406462 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio, fino al 13 giugno (dal venerdì alla domenica), info 348 3052372

POMPEIANA

18.00. ‘Anello crepuscolare delle miniere del Monte Nero’: escursione da Pompeiana alla scoperta delle miniere di galena argentifera nel regno della lucertola ocellata accompagnati dalla guida GAE Marco Ros-so. Ritrovo in centro paese, info 338 7718703 (più info)

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MANDELIEU-LA-NAPOULE



10.00-20.00. Fiera del Benessere, Bio e Terapie 2021. Centro Congressi Expo, Avenue de Cannes 806, fino al 13 giugno (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



15.30-19.00. 9ª edizione della Biennale d'Arte Internazionale a Montecarlo 2021 con opere di pittura, scultura, fotografia, grafica, ceramica, bassorilievi, mosaici e lavori realizzati al computer. A cura della Galleria d'Arte Malinpensa by La Telaccia. SalA Theàtrè dell'Hotel Métropole, anche domani (più info)

17.00. Per il Campionato ‘Jeep Elite’ di basket: Monaco – Boulazac. Stadio Louis II - Salle Omnisports Gaston Médecin (più info)



DOMENICA 13 GIUGNO

SANREMO



10.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro, fino al 13 giugno

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.15, 21.15 & 22.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 giugno (più info)

IMPERIA

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

18.00. ‘La donna di picche’: apericena con delitto a scopo benefico in collaborazione con l’Associazione Links Clicca sulla vita di Imperia. A cura della Compagnia Teatrale Amatoriale di Imperia Ramaiolo in Scena. Villa Roseto a Oneglia, info e prenotazioni 347 8437766

BORDIGHERA

8.00. IV Beodo Urban Trail (competizione sportiva). Partenza scaglionata dalle ore 8 alle 9 presso la Spianata del Capo, all’insegna della prevenzione anti Covid, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti (info)

17.00-19.00. Mostra di Collages di Laura Maineri. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 19 giugno, ingresso libero

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio (inaugurazione su prenotazione: domenica 13 giugno alle ore 17.30)

TAGGIA

8.00. ‘Il Monte Pietravecchia’: escursione nel cuore del Parco Naturale delle Alpi Liguri con le sue meravi-gliose fioriture saliremo sul ‘2000’ più vicino al mare di tutto l’arco alpino accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli.Ritrovo presso la stazione di Taggia, info 347 6006939 (più info)



DIANO MARINA

16.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero

CERVO

9.30. ‘Percorsi inconsueti alla scoperta del paesaggio cervese’: visita didattica sul territorio cervese organizzata dalla Proloco Progetto Cervo. Ritrovo presso la ex stazione FS, info 0183 406462 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. ‘Silenzio Errante’: personale di pittura dell’artista Giuseppe Fabris. Pinacoteca Morscio (ultimo giorno), info 348 3052372

MENDATICA



9.00. ‘I Borghi silenti della Val Tanarello’: escursione guidata a cura della guida ambientale escursionistica associata AIGAE Antonella Piccone. Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, info 391 1042608 (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

PIGNA

9.00. Passeggiata di circa 6 km alla scoperta delle nostre montagne e del miele in collaborazione con l’apicoltura Chamalou e la guida tecnico ambientale Valentina (costo compreso il pranzo 25 euro). Ritrovo e partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta, obbligatoria la prenotazione, info 393 59 34 893 (più info)

PORNASSIO

9.00. ‘L’anello di Valcona Soprana e della foresta delle Navette’: escursione ad anello per scoprire una delle aree meno conosciute nella foresta delle Navette accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritro-vo al Colle di Nava, info 338 7718703 (più info)

REZZO

9.45. ‘Dal Passo Teglia al Carmo dei Brocchiì: escursione molto panoramica con viste mozzafiato dal mare alla catena delle Alpi Liguri e Marittime. Ritrovo a Passo Teglia oppure alle ore 8.45 alla stazione treni Taggia, info 346 7944194 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

9.00-18.00. Fiera della mobilità sostenibile 2021: esposizione, dimostrazioni, prove di veicoli elettrici. Lungomare, ingresso gratuito

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MANDELIEU-LA-NAPOULE



10.00-19.00. Fiera del Benessere, Bio e Terapie 2021 (ultimo giorno). Centro Congressi Expo, Avenue de Cannes 806 (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.30-19.00. 9ª edizione della Biennale d'Arte Internazionale a Montecarlo 2021 con opere di pittura, scultura, fotografia, grafica, ceramica, bassorilievi, mosaici e lavori realizzati al computer. A cura della Galleria d'Arte Malinpensa by La Telaccia. SalA Theàtrè dell'Hotel Métropole (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto di apertura dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Alondra de la Parra con Jorge Luis Prats, pianoforte. In programma: Darius Milhaud, George Gerswhin e Maurice Ravel. Auditorium Rainier III (più info)





