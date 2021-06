Podismo: Meeting di Prove Multiple a Boissano, in evidenza l'Atletica Sanremo

Nell'ultimo weekend a Boissano in occasione del Meeting di Prove Multiple gli atleti dell'Atletica Sanremo hanno gareggiato nelle gare di contorno per il settore assoluto. Fabio Villani ottiene il pass sui 400 mt per i prossimi Campionati Allievi di Rieti correndo la distanza in 51"74 suo nuovo PB.



Nella stessa giornata Simone Baia, nella gara regina dei 100 mt, migliora il proprio PB con il temp di 12"25. Alessia Peduzzi si migliora nuovamente sui 200 mt. con un ottimo 25"78 sulla stessa distanza il nostro Alessio Meloni chiude in 24"38.



"Bravi a tutti i nostri ragazzi ed ai nostri coach, sempre pronti a mettersi in gioco ed a migliorarsi" - commentano dalla Atletica Sanremo.