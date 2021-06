Pallanuoto: la Rari provvede a 'tamponare' tutti i giocatori ma all'ultimo la Fin rinvia le partite della Under 16

Nel weekend appena trascorso, nessuna squadra giovanile della Rari Nantes Imperia è scesa in acqua.

Il programma prevedeva la disputa del terzo concentramento stagionale Under 16 maschile, alla piscina 'Sciorba' di Genova, con la squadra di Enrico Gerbò tra le protagoniste.

Nella serata del venerdì, a poche ore dal primo incontro, la FIN ha comunicato il rinvio ufficiale per carenze organizzative che ha sostanzialmente vanificato le spese sostenute per i tamponi, necessari per lo svolgimento dei match.