Calcio: weekend ricco di vittorie per i giovani della ASD Imperia, i risultati

Nel weekend appena trascorso hanno giocato i giovani della ASD Imperia. "Gli allievi nerazzurri, classe 2004, hanno espugnato il ‘Morel’ di Ventimiglia con un roboante 6-2 dove sono andati in rete Ascheri e Moro, con una doppietta a testa, oltre a Morchio e Comiotto" - raccontano dall'Imperia.



"Ancora meglio sono riusciti a fare i classe 2005 che, nel match casalingo, hanno battuto 11-0 il Taggia. Mattatore dell’incontro è stato Ardissone con pokerissimo, seguito dalle doppiette di Zambruno e Bottino e dalle reti di Guastamacchia e Papone. - aggiungono - Vittoria in trasferta per i Giovanissimi 2006 che hanno superato l’ Ospedaletti a domicilio, 1-2, grazie al gol di Trucchi e ad una autorete arancionera".



"Più sfortunati i 2007 che capitolano in casa della Sanremese, 5-2, all’esordio stagionale. Tra i classe 2009, i ‘Draghetti’ cedono 0-3 all’Ospedaletti. In questo campionato, l’Imperia gioca con una formazione sottoleva ed ogni partita sarà utile per la crescita dei giovanissimi nerazzurri. I 2010 cedono tra le mura amiche per 1-3 all’Academy Vallecrosia" - concludono.