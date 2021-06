Calcio: vittoria dei pulcini della Polisportiva Vallecrosia Academy contro il Ventimiglia

I Pulcini 2011 della Polisportiva Vallecrosia Academy sono tornati in campo sabato pomeriggio per affrontare il Ventimiglia Calcio. I giovani calciatori, guidati da Daniele Ventura, Davide Pagliuca e Riccardo Ballestra, il 5 giugno, hanno infatti giocato, sul campo in erba sintetica allo "Zaccari" a Camporosso e vinto tutti e tre i tempi superando gli ospiti granata con il risultato finale di 3-0.



"Un ottimo risultato per i giovani atleti, allenati dai mister Ventura, Pagliuca e Ballestra" - commentano dal sodalizio vallecrosino.