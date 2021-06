Calcio giovanile. I 2008 dell'Ospedaletti al torneo 'We are back' organizzato dall'Accademia Torino Calcio

I 2008 dell’Ospedaletti sono stati protagonisti nei giorni scorsi al torneo ‘We are back’ organizzato dall’Accademia Torino Calcio sui campi di Grugliasco in provincia di Torino.

L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre professionistiche tra le quali: Torino, Pro Sesto, Novara, Como e altre compagini in arrivo da tutta Italia.

I giovani orange si sono distinti con un’ottima prestazione nel complesso, piazzandosi subito dietro alle compagini professionistiche dopo due giornate di gare avvincenti, portando in campo un calcio di qualità.

“Il prestigioso torneo ‘We are back’ è stata anche la preziosa occasione per tornare ad assaporare il vero calcio giocato dopo mesi di stop forzato e qualche allenamento congiunto in zona - dichiarano dalla società orange - la speranza comune è che l’evento di Torino sia stato anche simbolo di ripartenza e di ritorno al mondo del calcio che tanto amiamo”.