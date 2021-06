Calcio: domani pomeriggio al 'Comunale' il derby tra Sanremese e Imperia, i convocati di Lupo

E’ la vigilia del derby, recupero della 33° giornata di Serie D girone A. Domani al ‘Comunale’ di Sanremo, alle 16, scenderanno in campo Sanremese-Imperia. La partita sarà diretta dal signor Simone Gauzolino, della sezione di Torino, coadiuvato dai signori Antonio Nicolò, di Milano, e Manuel Cavalli, di Bergamo.

Lorenzo Cassata e Pietro Luisi allungano la lista degli indisponibili con Fazio e Sassari. Invece, rientra dalla squalifica Davide Sancinito.

Ecco i convocati di mister Lupo:

PORTIERI: Dani, Trucco, Palmieri

DIFENSORI: Virga, DeBode, Scannapieco, Gandolfo, Malandrino

CENTROCAMPISTI: Giglio, Sancinito, Gnecchi, Martelli, Grandoni, Fatnassi, Malltezi, Kacellari, Martini

ATTACCANTI: Capra, Donaggio, Minasso, Di Salvatore

Alla vigilia di Sanremese-Imperia ha parlato Mister Alessandro Lupo: "Sicuramente è stato un mese e mezzo negativo e me ne assumo le responsabilità perchè, a capo io, non sono riuscito a motivare i ragazzi. Per tre-quarti di stagione, avevano fatto un campionato eccellente poi nelle ultime partite abbiamo fatto troppi risultati negativi. Così la gara di domani può consacrarci, dato che la salvezza è arrivata da tempo, e può diventare il punto esclamativo. Sono sicuro che i ragazzi metteranno tutto quello che hanno dentro e spero sia tanto, avranno le motivazioni giuste e renderanno fiere tutte le persone che ci hanno sostenuto dall'inizio dell'anno. I nostri sostenitori possono essere amareggiati per gli ultimi risultati ma, per noi, domani dovrà essere la partita della vita perchè ci teniamo tantissimo a finire bene il campionato, non solo perchè si tratta di un derby. E' vero che poi mancheranno tre partite ma non nascondiamoci dietro a un dito: il derby di domani è la partita più importante dell'anno".