Alassio: i risultati della tappa regionale del Pizza Tour 2021 (foto)

I migliori pizzaioli liguri si sono contesi la partecipazione alla finale nazionale gareggiando in 9 sezioni: classica, gourmet, pala, impasti alternativi, regionale, napoletana, teglia, larga e pizzaiolo più veloce. Dalle 11 del mattino e fino alle 18.00 con la brillante conduzione di Andrea Aringhieri, sono state presentate al pubblico le oltre 80 le pizze in gare e valutate con grande attenzione dalla giuria, che ha visto la presenza di esperti del settore fra cui Gabriele Gianotti, già campione italiano A.P.I. 2019 e secondo classificato del nord della Pizza talent show e lo chef dei vip Giuseppe Colletti della Scuola di Cucina 'O Sole Mio di Diano Marina, che ospiterà la finalissima della manifestazione.

Questi i risultati della selezione suddivisi per sezione di gara e comunicati dal segretario Vincenzo Carpentieri e dal manager Angelo Petrone:

PIZZA CLASSICA

1 Andrea Marino

2 Giuseppe De Lucia

3 Giuseppe Frau

IMPASTI ALTERNATIVI

1 Andrea Marino

2 Biagio Fazzi

3 Giuseppe De Lucia

PIZZA REGIONALE

1 Lorenzo Carletti

2 Tony Militi

3 Giuseppe Frau

TEGLIA

1 Biagio Fazzi

2 Giuseppe Frau

3 Tony Militi

PIZZA + LARGA

1 Antonio Sbreglia

2 Filippo De Lucia

3 Giuseppe Frau

PIZZA GOURMET

1 Tony Militi

2 Andrea Marino

3 Lorenzo Carletti

PIZZA IN PALA

1 Lorenzo Carletti

2 Tony Militi

3 Mario Pirrotta

PIZZA NAPOLETANA

1 Giuseppe De Lucia

2 Filippo De Lucia

3 Antonio Sbreglia

PREMIO TRIATHLON

1 Andrea Marino

PIZZAIOLO + VELOCE

1 Giuseppe De Lucia

2 Giuseppe Frau 3 Michael Cuccaro

I I vincitori delle diverse sezioni concorreranno per il titolo nazionale nella finalissima prevista per questa edizione sempre in Liguria, precisamente a Diano Marina in provincia di Imperia il prossimo 5 luglio.

L’appuntamento per gli amanti della pizza è quindi a Diano Marina per sentire il profumo e provare il sapore autentico della pizza presentata in diverse tipologie. Ma soprattutto per scoprire chi si aggiudicherà il titolo di campione italiano per il 2021 al termine del Pizza tour 2021, che rappresenta una importante occasione per far conoscere il mondo della pizza e premiare chi con merito realizza il prodotto migliore e più innovativo.